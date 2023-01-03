В канун Нового года поздравления получили ветераны Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Историческая память» им вручили подарки.
В канун Нового года поздравления получили ветераны Великой Отечественной войны. В рамках Всероссийского проекта «С Новым годом, ветеран!», им вручили подарки.
Одними из тех, кто принял поздравления, стали гусевчанин Николай Фёдорович Ушаков и ковровчанка Екатерина Степановна Лимонова. Николай Фёдорович родился в 1926 году в деревне Чиур Гусь-Хрустального района. С 1943 по 1945 годы служил шофёром в танковых войсках. Принимал участие в освобождении Белоруссии, Литвы, Кёнигсберга. Награждён Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевыми заслуги», «За освобождение Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Екатерина Степановна Лимонова в 1941 году окончила 10 классов. Добровольцем ушла на фронт. Команду девушек, в которую попала юная Катя, направили на строительство оборонных сооружений, где они рыли противотанковые рвы. Потом ее перевели в Подольск, в защитную батарею. В звании ефрейтора она служила в зенитных войсках вплоть до окончания войны.
«К сожалению, уходят... уходят наши ветераны. Очень печально и горько, ведь, они не только наши защитники, но и живые свидетели истории нашего государства, наши герои. Ещё 9 Мая нынешнего года в нашем регионе их было 194 человека, а сегодня и того меньше», - написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.