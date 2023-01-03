В канун Нового года поздравления получили ветераны Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Историческая память» им вручили подарки.

В канун Нового года поздравления получили ветераны Великой Отечественной войны. В рамках Всероссийского проекта «С Новым годом, ветеран!», им вручили подарки.Одними из тех, кто принял поздравления, стали гусевчанин Николай Фёдорович Ушаков и ковровчанка Екатерина Степановна Лимонова. Ни­колай Фё­доро­вич ро­дил­ся в 1926 го­ду в де­рев­не Чи­ур Гусь-Хрус­таль­но­го рай­она. С 1943 по 1945 го­ды слу­жил шо­фёром в танковых вой­сках. Принимал учас­тие в ос­во­бож­де­нии Бе­лорус­сии, Лит­вы, Кё­ниг­сбер­га. Наг­раждён Ор­де­ном Оте­чес­твен­ной вой­ны II сте­пени, ме­даля­ми «За бо­евы­ми зас­лу­ги», «За ос­во­бож­де­ние Кёниг­сбер­га», «За по­беду над Гер­ма­ни­ей в Ве­ликой Оте­чес­твен­ной войне 1941–1945 годов».Екатерина Степановна Лимонова в 1941 году окончила 10 классов. Добровольцем ушла на фронт. Команду девушек, в которую попала юная Катя, направили на строительство оборонных сооружений, где они рыли противотанковые рвы. Потом ее перевели в Подольск, в защитную батарею. В звании ефрейтора она служила в зенитных войсках вплоть до окончания войны.«К сожалению, уходят... уходят наши ветераны. Очень печально и горько, ведь, они не только наши защитники, но и живые свидетели истории нашего государства, наши герои. Ещё 9 Мая нынешнего года в нашем регионе их было 194 человека, а сегодня и того меньше», - написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.