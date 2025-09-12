Приходить якось уночі Пєтька до Анки, стукає, значить, у двері :
- Анка, впусти, я тр**атись хочу !
А Анка йому через вікно :
- Не можу, Пєтька, у мене ВІЧ !
Пєтька аж всрався на місці. Ну, думає, все, блін, пропало. Вчора тр**ався з нею, а сьогодні у неї ВІЧ,- заразила, сука, вірусом імунодєфіцита, загубіла душу, значить, молодєцкую !
На другий день іде Петька до Чапая скаржитися на Анку, так, мол, і так, заражає Анка бойцов Красной Амії спідом по заданію бєлогвардєйцев. А Чапай йому і каже:
- Ти, Пєтька, придурок із придурків, спіда іще й на світі нема, а ВІЧ - ето Васілій Іванович Чапаєв!
еще анекдот!