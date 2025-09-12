На Прямой линии губернатору Александру Авдееву поступил вопрос о транспортном сообщении микрорайона Юрьевец. Как утверждают местные жители, утром автобусы ходят хорошо, вечером – с

На Прямой линии губернатору Александру Авдееву поступил вопрос о транспортном сообщении микрорайона Юрьевец. Как утверждают местные жители, утром автобусы ходят хорошо, вечером – с перебоями. Глава города отметил, что за 3 года модернизации общественного транспорта сделано немало, а именно – приобретено более 270 автобусов, свыше 150 из них – во Владимир. Эти обновления позволили существенно