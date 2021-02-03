Из многоквартирного дома во Владимире эвакуировали 6 человек. ЧП произошло в ночь на 3 февраля на Тракторной, 1. На место выезжали пожарные подразделения. Горела входная дверь в подвал. Судя по

Из многоквартирного дома во Владимире эвакуировали 6 человек. ЧП произошло в ночь на 3 февраля на Тракторной, 1. На место выезжали пожарные подразделения. Горела входная дверь в подвал. Судя по всему, дым заволок подъезд. Пожарные эвакуировали из квартир на первых этажах 6 человек. Дверь огнеборцы потушили. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.