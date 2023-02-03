Во Владимирской области засекретили информацию о собственниках недвижимости. С 1 марта 2023 года...

Во Владимирской области засекретили информацию о собственниках недвижимости.С 1 марта 2023 года вступает в силу закон, усиливающий защиту персональных данных. Теперь нельзя будет получить выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) на чужое помещение и узнать, кто его владелец.Росреестр не будет публиковать сведения из ЕГРН о собственниках по запросу третьих лиц. Нельзя будет получить выписку из ЕГРН с личными данными собственника без его согласия, сообщается на официальном сайте Росреестра.Изменения не коснутся уполномоченных органов, супругов владельца недвижимости, совладельцев, арендаторов и арендодателей недвижимости и некоторых других лиц. У остальных будет возможность получить выписку с данными правообладателя только через нотариуса, подтвердив наличие обстоятельств, достаточных для получения.Однако собственники жилья смогут узнать, кто прописан в их квартире. С января они получили право узнать информацию о временно или постоянно зарегистрированных на их жилплощади людях без их согласия. Ранее владельцам квартир могли отказать в предоставлении этих сведений, ссылаясь на закон о защите персональных данных.Фото: www.pxfuel.com