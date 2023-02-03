Весной будет доступна и оплата проезда в электричках.

Купить билеты на поезда дальнего следования пассажиры теперь могут не только с помощью наличных или банковской карты, но и через систему быстрых платежей (СБП).Технология позволит пассажирам РЖД проводить безналичные платежи с помощью QR-кода на экране компьютера. Деньги поступят на счет перевозчика практически сразу после того, как пассажир подтвердит оплату.Оплату билетов на поезда дальнего следования с помощью СБП запустили еще в августе 2022 года. Если на первом этапе таким образом можно было рассчимтаться только в билетных кассах 12 крупнейших железнодорожных вокзалов, то уже с октября сервис доступен на всей сети российских железных дорог.Весной с помощью СБП можно будет оплачивать билеты на дальние и пригородные поезда в мобильном приложении.