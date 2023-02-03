Шикарной жизни пришел конец

Шикарной жизни пришел конецНакануне присоединения к России новых территорий Примадонна из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом спешно улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны.Израильское гражданство Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая. Именно такая дата значится в ее синем израильском паспорте – "дарконе". Она не еврейка по крови, но право на алию (получение гражданства Израиля) получила по факту родства с евреем Максимом Галкиным, мать которого Наталья Григорьевна – чистокровная еврейка.На Земле Обетованной звездная семья провела уже год. И почти весь этот год певица не могла снять ни рубля со своей российской банковской карточки. Дело все в том, что пенсию певица получает на карту российского государственного банка, которая в Израиле не работает.Сумма уже накапала приличная. В России Примадонна, имея звание народной артистки СССР, получала около 55 тысяч рублей пенсии в месяц. Это с учетом доплат мэра Москвы за звание народной артистки СССР и нескольких тысяч рублей, положенных певице как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС. За год, таким образом, она получила на карточку около 660 тысяч.А вот в Израиле на пенсию ей не приходится рассчитывать.По закону этого государства на выплаты в старости право имеет только человек, который проработал в Израиле хотя бы 10 лет и делал взносы в пенсионный фонд. Если же по какой-то причине человек не работал или не выплачивал эти взносы, он имеет право только на пособие по старости, которое выплачивается Институтом национального страхования "Битуах Леуми". Сегодня это около 800 долларов в месяц (примерно 49 тысяч рублей).Правда, чтобы подобное пособие было назначено Пугачевой, ее собственные накопления не должны превышать определенной суммы, также при назначении пособия учитываются активы, которые остались в России.