Сидят два мужика на пруду ловят рыбу. У одного не клюет, а другой вытаскивает одну за другой, одну за другой... Тот у которого не клюет подходит к другому и спрашивает:
-На что ловишь?
-На червя!
На следующий день мужик накопал червей. Пришел довольный, насадил червя... опять не клюет, а другой мужик снова вытаскивает одну за другой. Подходит тот к нему опять и спрашивает:
-На что ловишь?
-На мотыля!
-Слышь, мужик! А ты как определяешь когда на червя а когда на мотыля?!
-Если с утра у меня х%й лежит налево то на червя, а если направо то на мотыля.
-А если стоит?
-А если стоит, то нах^я мне сдалась эта рыбалка!
еще анекдот!