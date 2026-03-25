27 марта Владимирский академический театр драмы впервые присоединится к масштабной всероссийской акции «Ночь театрального искусства». Праздник приурочен к Международному дню театра и
<a href="https://33live.ru/novosti/25-03-2026-noch-teatra-vo-vladimirskoj-drame-premera-zakulise-i-rok-koncert.html" target="_blank">«Ночь театра» во Владимирской драме: премьера, закулисье и рок-концерт</a> - 27 марта Владимирский академический театр драмы впервые присоединится к масштабной всероссийской акции «Ночь театрального искусства». Праздник приурочен к Международному дню театра и
[url=https://33live.ru/novosti/25-03-2026-noch-teatra-vo-vladimirskoj-drame-premera-zakulise-i-rok-koncert.html]«Ночь театра» во Владимирской драме: премьера, закулисье и рок-концерт[/url] - 27 марта Владимирский академический театр драмы впервые присоединится к масштабной всероссийской акции «Ночь театрального искусства». Праздник приурочен к Международному дню театра и