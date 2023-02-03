Смотрите Вести в 14.30: жители снесенного аварийного дома уже тридцать лет живут в манёвренном...
Смотрите "Вести" в 14.30: жители снесенного аварийного дома уже тридцать лет живут в манёвренном фонде
Главные новости к этому часу:
Призрачный дом.
Во Владимире жители снесенного аварийного дома уже тридцать лет живут в манёвренном фонде. Есть ли у них шанс получить собственное жильё.?
Водный кризис.
В Петушинском районе в посёлке Городищи люди страдают из-за перебоев с водой и электричеством. Жители попросили помощи у губернатора.
Голубая мечта.
В Судогодском районе, в Свято-Троицком храме из-за сырости гибнут фрески и иконы. Спасти их может только голубое топливо.