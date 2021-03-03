Снег сдвинули, наледь оставили. Во Владимире у 52 дома по улице Солнечной водители едут по газону, который сливается с проезжей частью. Сотрудники “Центра управления городскими

Снег сдвинули, наледь оставили. Во Владимире у 52 дома по улице Солнечной водители едут по газону, который сливается с проезжей частью. Сотрудники “Центра управления городскими дорогами” не смогли отковырять лёд и просто подвинули снег на газоне. Водители тут же этим воспользовались! Георгий, водитель Как понять? Здесь дорога, не газон же! Тогда пусть машины уберут, а