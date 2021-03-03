В России закрыли самый большой временный госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Он находился в торговом центре Мой молл в Раменском. Стационар располагал около 2,2 ..

В России закрыли самый большой временный госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Он находился в торговом центре "Мой молл" в Раменском.Стационар располагал около 2,2 тысячи коек для пациентов. За время функционировали в госпитале побывали порядка 5,5 тысячи заражённых ковидом и внебольничной пневмонии. В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что учреждение закрывается в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе, передаёт "".