Людей пришлось спасать из машины.

Вечером 25 апреля во Владимирской области случилось ДТП на 110-м километре федеральной трассы М-7 в Петушинском районе. Об этом рассказали в МЧС России по Владимирской области.На дороге перевернулась фура. В результате спасателям пришлось доставать из машины одного из пострадавших. На месте работали пожарные и полицейские.Ранее во Владимирской области .