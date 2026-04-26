18 способов правильно умыться на следующее утро (для настоящих мужчин).
1. Выгнать из ванной жену.
2. Зайдя в ванную, открыть наконец глаза (можно помочь себе руками).
3. Выгнать из ванной собаку.
4. Убедиться в том, что стоите перед умывальником (а не перед биде).
5. Взять в руки мыло.
6. Убедиться, что это мыло.
7. Еще раз убедиться, что вы находитесь в ванной.
8. Открыть воду.
9. Начать поиск выскользнувшего мыла.
10.Плюнуть на поиски, взять жидкое мыло.
11.Убедиться на вкус, что это не краска для волос.
12.Рискнуть вымыть руки без мыла.
13.Промокнуть лицо полотенцем.
14.Убедиться, что это не собственная майка.
15.Помыть лицо кубиками льда из холодильника жены.
16.Сходить в свой холодильник за рассолом.
17.Впустить в ванную жену, собаку и попугая.
18.Поз
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