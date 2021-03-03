Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 27 783 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 3 марта, во Владимирской области подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 34 заболевших Covid-19. Ещё 19 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 17 - в Гусь-Хрустальном, по 7 - в Кольчугинском и Юрьев-Польском, по 5 - в Ковровском, Меленковском и Суздальском районах. По 3 инфицированных выявлено в Александровском, Петушинском и Вязниковском районах, по 2 - в Киржачском и Судогодском районах, а также в ЗАТО Радужный. Ещё по одному жителю заразились ковидом в Камешковском, Собинском и Селивановском районах.Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 27 783 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.