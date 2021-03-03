Металл он сдал в пункт приема.

Во время прогулки за грибами житель Вязниковского района заприметил заброшенную часовню, крыша которой была устлана медью. В январе текущего года он решил, что добро не должно пропадать и снял 26 листов, которые сдал в пункт приема металла.В результате материальный ущерб от его действий составил 130 тысяч рублей. Как пояснили в пресс-службе УМВД Владимирской области, 25-летний парень возместил его во время следствия.Сейчас уголовное дело в отношении вора-грибника передано в суд для рассмотрения.