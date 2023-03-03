Владимирские самбисты продолжают завоевывать награды на чемпионате России по самбо. В эти дни он проходит в Перми. В соревнованиях участвуют около 700 самбистов. Напомним, наш спортсмен Антон

Владимирские самбисты продолжают завоевывать награды на чемпионате России по самбо. В эти дни он проходит в Перми. В соревнованиях участвуют около 700 самбистов. Напомним, наш спортсмен Антон Коновалов завоевал «золото» в весовой категории 98 килограммов. Самбистка Анастасия Хомячкова стала серебряным призером чемпионата России в весе 72 килограмма. В финальной схватке она уступила Ксении Задворновой из