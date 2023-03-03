В Коврове задержали мужчину, который напал на таксиста и угнал его машину. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области. Следствие установило, что пьяный пассажир ехал в такси и, в

В Коврове задержали мужчину, который напал на таксиста и угнал его машину. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области. Следствие установило, что пьяный пассажир ехал в такси и, в какой-то момент, решил угнать автомобиль. Когда машина доехала до места назначения, дебошир, сидящий на переднем сидении, напал на водителя, порезав ему подбородок. На этом подозреваемый не