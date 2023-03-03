Во Владимирской области синоптики предупредили о желтом уровне опасности из- за гололедицы на...

Во Владимирской области синоптики предупредили о "желтом уровне опасности" из- за гололедицы на дорогах.По прогнозам синоптиков во Владимирской области, в начале месяца ожидаются резкие скачки температуры, из-за чего будет образовываться гололедица. Специалисты прогнозируют сильные снегопады как на этой, так и на следующей неделе.Во Владимирской области объявлен "желтый уровень опасности" и он продлится до 10 часов утра 3 марта.Завтра, 3 марта, температура воздуха днем повысится до +1°C. Ночью столбик термометра опустится до -3°C.Ветер западный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 736 до 738 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды на 3 марта 2023 года:В этот день почитается память святителя Льва, папы Римского и святителя Агапита, исповедника. В прежние времена говорили: "Распушилась верба, зиме нет ходу до крестьянского двора". В этот день почитали птичку-овсянку "вестницей скорого тепла слыла она", крестьянки пекли овсянички (пирожки из овсяной муки). Наши предки старались увидеть как можно больше указаний на скорый приход тепла, ожидая весны и возрождения природы.Фото pxfuel.com