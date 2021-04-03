Вместе с организаторами знакомимся с техникой русского жима, который полезен в любом возрасте.
<a href="https://33live.ru/novosti/03-04-2021-v-dobrograde-proxodit-chempionat-rossii-po-russkomu-zhimu.html" target="_blank">В Доброграде проходит Чемпионат России по русскому жиму</a> - Вместе с организаторами знакомимся с техникой русского жима, который полезен в любом возрасте.
[url=https://33live.ru/novosti/03-04-2021-v-dobrograde-proxodit-chempionat-rossii-po-russkomu-zhimu.html]В Доброграде проходит Чемпионат России по русскому жиму[/url] - Вместе с организаторами знакомимся с техникой русского жима, который полезен в любом возрасте.