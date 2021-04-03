Вместе с организаторами знакомимся с техникой русского жима, который полезен в любом возрасте.

Начнем утро субботы спортивно вместе с нашей Юлией Шуваловой. Сегодня ковровский «Доброград» встречает участников 11 Чемпионата России по русскому жиму. И вместе с их организаторами знакомимся с техникой русского жима, который полезен в любом возрасте.