С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 147789 владимирцев.

Во Владимирской области на 3 апреля выявлено 172 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 30 человек. Ещё 25 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 30 - в Ковровском, 6 - в Петушинском, 7 - в Кольчугинском, 3 - в Александровском, 8 - в Юрьев-Польском, 21 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Судогодском и Собинском, 1 - в Киржачском, 3 - в Камешковском, 4 - в Гороховецком, по 5 - в Меленковском и Суздальском, а также по 10 - в Вязниковском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 147789 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 403405 заболевших во Владимире, 17446 - в Ковровском районе и 16208 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.