До 31 декабря 2021 года для всех видов транспорта ограничат движение районе дома №1-д по улице Северная во Владимира. Речь идет о небольшом участке от улицы Северной до 1-й Пионерской рядом с

До 31 декабря 2021 года для всех видов транспорта ограничат движение районе дома №1-д по улице Северная во Владимира. Речь идет о небольшом участке от улицы Северной до 1-й Пионерской рядом с автомойками самообслуживания. Временную объездную дорожники предусмотрели (на схеме она обозначена синей полосой). В связи с производством работ по строительству автомобильной дороги «Рпенский проезд»,