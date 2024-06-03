Непостоянная владимирская погода. После жары на город напали осадки. Гроза и гром привлекали внимание местных жителей в ночь с субботы на воскресенье, а потом еще и днем. Со слов дежурного

Непостоянная владимирская погода. После жары на город напали осадки. Гроза и гром привлекали внимание местных жителей в ночь с субботы на воскресенье, а потом еще и днем. Со слов дежурного синоптика, в выходные область находилась под влиянием холодного атмосферного фронта. Именно из-за этого были сильный ветер, грозы и дождь. В понедельник, 3 июня, также грянул