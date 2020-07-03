Они сделали праздник ярче. В городской администрации подвели итоги Дня молодёжи. Он отмечался 27 июня. Впервые из-за коронавируса праздник прошёл в онлайн-формате. Прямая трансляция шла почти

Они сделали праздник ярче. В городской администрации подвели итоги Дня молодёжи. Он отмечался 27 июня. Впервые из-за коронавируса праздник прошёл в онлайн-формате. Прямая трансляция шла почти целый день с 11 утра до 11 вечера. За ней в социальных сетях на странице Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике могли наблюдать все желающие. Всего трансляцию