Что была бы наша жизнь без философских вопросов?
- Если к тефлону ничего не прилипает, то как тефлон приклеивают к сковородке?
- Если Супермен действительно такой мужественный, то почему он носит свои красные трусы поверх штанов?
- Когда в Диснейленде ты фотографируешься рядом с Микки-Маусом, улыбается ли человек внутри Микки-Мауса?
- Почему самолеты не делают из того же материала, что и черные ящики для них?
- Если слово неправильно написано в словаре, то как об этом можно узнать?
- Когда едет машина, крутится ли воздух внутри колес?
- Кошка все время падает на лапы, а бутерброд маслом вниз. А что случится, если кошке на спину маслом вверх прикрепить бутерброд и уронить ее?
- Какого цвета хамелеон, когда он смотрится в зеркало?
- Почему
еще анекдот!