03.07.2020

2020-07-03 14:55:03

В Суздале медработники не получили выплаты за работу с коронавирусом

Суздальская прокуратура выявила нарушения законодательства при стимулирующих выплатах за особые условия труда медработникам. Сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Установлено, что в хирургическом отделении Суздальской ЦРБ на стационарном лечении в апреле-мае находились пациенты с коронавирусом, которым оказывалась медицинская помощь сотрудниками отделения. Однако в нарушение требований постановления Правительства предусмотренные законом выплаты медперсоналу не начислены и не выплачены.

По данным фактам в адрес главврача лечебного учреждения внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.