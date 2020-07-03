03.07.2020

2020-07-03 17:50:03

Во Владимире наградили активную молодежь

12 часов онлайн-трансляции «Дня молодежи». Центральной площадкой стал Патриарший сад Владимира. Праздник организовало управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Владимира. А развлекали владимирскую молодежь ведущие, танцоры, певцы, КВН-щики и кулинары. Сегодня самых активных наградили в городской администрации.

Андрей Шохин,глава администрации г. Владимира: «Мероприятие прошло на самом высоком уровне. Формат, знаете, сейчас по-другому смотришь на многие вещи. И даже мировоззрение меняется - как проводить одно, второе, третье».

Ольга Деева, глава города Владимира: «Мы привыкли к большим таким мероприятиям, когда море народу. Разные действа. А здесь мероприятие, которое имеет свою интересность, свою изюминку».

В таком формате праздник прошел впервые - ВКонтакте и в Инстаграме. Но никакая пандемия не помешала его отметить масштабно. Только за день трансляцию посмотрели более 16 тысяч человек, говорят организаторы. Мастер-классы, музыкальные выступления, розыгрыши призов. Танцевальная студия вышла в онлайн с уроками танцев по зумбе. На кулинарном мастер-классе шеф-повар Дмитрий Орловский учил зрителей готовить пиццу и мексиканский буррито. Для творческих - прошел урок по обработке мобильных фотографий, роспись джинсовок, мастер-класс по макияжу и стилю. Для зрителей выступила и владимирская команда КВН "Заряд", которая в этом году прошла в премьер-лигу КВН.

Дарья Матюнин, капитан команды КВН «Заряд»: «День молодежи онлайн, я считаю, прошел очень хорошо. Нам присылали фотографии, где мы были на экранах города, оказывается. А мы об этом просто не знали. Также нам прислали различные комментарии, лайки. И, я думаю, впечатления у всех были хорошие. Потому что фотографий было прислано очень большое количество».

Анастасия Сахарова