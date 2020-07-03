03.07.2020

2020-07-03 09:45:03

Во Владимирской области выявлено 49 случаев коронавирусной инфекции

На территории Владимирской области за прошедшие сутки по состоянию на 3 июля 2020 года лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (7 сл. в Вязниковском, 6 сл. в Петушинском, 6 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Александровском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Судогодском, 3 сл. в Ковровском, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в г. Радужный). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4505 случаев заболевания (828 сл. в г. Владимире, 701 сл. в Гусь-Хрустальном, 543 сл. в Петушинском, 382 сл. о. Муром, 355 сл. в Александровском, 321 сл. в Ковровском, 263 сл. в Собинском, 210 сл. в Вязниковском, 196 сл. в Юрьев-Польском, 149 сл. в Кольчугинском, 127 сл. в Судогодском, 115 сл. в Киржачском, 86 сл. в Меленковском, 74 сл. в Суздальском, 62 сл. в Камешковском, 38 сл. в г. Радужном, 31 сл. в Селивановском, 24 сл. в Гороховецком). Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.