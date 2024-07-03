Дачники поселка Муромцево Судогодского района живут без воды более 2 месяцев Урожай гибнет, а...

Дачники поселка Муромцево Судогодского района живут без воды более 2 месяцевУрожай гибнет, а представители обслуживающей организации лишь разводят руками. В чем причина засухи на садовых участках? Разбиралась наша съемочная группа.- Чеснок весь посох, ягоды посохли...Ни полить огород, ни умыться. Жить стали, как в пустыне, - вздыхает жительница поселка Муромцево Екатерина Панфилова. В кране на ее участке сухо с мая этого года. И все это во время 30-градусной жары.Екатерина Панфилова, жительница п. Муромцево:- Хорошо еще сейчас нам помог дождик, в июне выпал. Была там одна женщина, сказала "Дождевой водой поливайте". А где ее взять, если нет дождей?Причина засухи - местная обслуживающая организация ООО "Аква ТЭК". Именно она полностью перекрыла воду на 50 садовых участках. Таким образом компания пытается просто "содрать" еще больше денег, - говорят местные.Анна Артамонова, жительница п. Муромцево:- Счетчик старый уже, но он запломбирован. Хорошо, я купила новый счетчик, поставила. Позвонила им опять, придите мне проверьте счетчик, поставьте пломбу в огород. А мы к вам не приедем и воду не дадим.Теперь садоводы, многие из которых пенсионеры, вынуждены носить воду канистрами и бутылками из своих квартир.Валентина Пичаева, жительница п. Муромцево:- За что нас так наказали, меня - старого человека, которому под 80 лет, а мужу 84 года, и он должен из дома таскать эту водичку.Первый заместитель главы администрации Судогодского района Сергей Канищев заявляет: власти о проблеме знают, но не могут вмешиваться в деятельность частной компании. Однако они постоянно взаимодействуют с руководством ООО "Аква ТЭК" и пытаются помочь жителям поселка.Сергей Канищев, первый заместитель главы администрации Судогодского района:- Это взаимодействие потребителей воды, в данном случае, и обслуживающей организации ООО "Аква ТЭК". Соответственно, мы со своей стороны тоже планируем обратиться - для того, чтобы жители не остались в засушливый период без воды для полива своих огородов.Директор обслуживающей организации Сергей Волженков заявляет: да, подача воды прекращена. Но не на всех участках. А лишь у тех, кто отказывается перезаключить договор. "Аква ТЭК" предложила садоводам простой и быстрый вариант решения проблемы - установить коллективный прибор учета, прямо у колодца. Такой вариант многих не устроил. Но работать по другому компания просто не может по закону.Сергей Волженков, директор ООО "Аква ТЭК":- Без договора мы воду отпускать не можем, учет должен стоять на границе эксплуатационной ответственности, где мы счетчик установим, а как и кто будет потом присоединяться - это будет вторая сторона договора. Кто захотел - пришли и заключили договор, и воду получают, кто не захотел - тем, получается, вода не нужна.В компании "Аква ТЭК" заявляют: если жители поселка Муромцево все-таки захотят перезаключить договоры и придут к ним вместе с тем, кто оформит на себя коллективный прибор учета, то вода на садовых участках появится уже на следующий день.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".