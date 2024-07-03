Многодетная семья Зякиных из Кольчугинского района вошла в тройку лидеров конкурса Семья года Он...

Многодетная семья Зякиных из Кольчугинского района вошла в тройку лидеров конкурса "Семья года"Он - лейтенант внутренней службы, она - берейтор. Анна и Виктор Зякины вошли в тройку лидеров регионального конкурса "Семья года" в номинации "Сельская семья". В гостях у Зякиных в селе Беречино Кольчугинского района побывала Мария Артес.- Манечка, какая ты красивая у нас.- Да?Они познакомились в конюшне. С тех пор не расстаются, в браке - 7 лет. В семье Зякиных подрастают трое сыновей - Всеволод, Тимур и Святослав. Воспоминания о дне знакомства с Анной Виктор всегда хранит в сердце.Виктор Зякин, многодетный отец:- Я приехал к отцу подрабатывать. Он у меня работал на конюшне, здесь, в городе Кольчугино. Он мне сказал: присмотрись, вот там девушка. Я говорю, ладненько. Так вот завязалась наша любовь.С тех пор неразлучны. Сначала жили в городе, а потом решили уехать в село Беречино. Здесь ведут большое хозяйство. На подворье - лошади, козы, овцы.Святослав пошел по стопам мамы. В свои два с половиной уже оседлал Пончика.Рядом - и четвероногие друзья: джек-расселы-терьеры- Диди и Моня, кот Котофей. За порядком следит сторожевая по кличке Леди.Виктор Зякин, многодетный отец:- На будущее много планов. Собираемся сделать небольшую ферму. Где сможем не только нашим детям показывать животных, как убираться за ними, что им давать кушать, еще что-то. Непосредственно, еще другим деткам собираемся это показывать.Лошадей Анна любит с детства. Профессионально занималась конным спортом. Верховой езде посвятила 10 лет, получила 3 разряд, выступала на соревнованиях. Входила в состав сборной России по мас-рестлингу - это якутский вид спорта по перетягиванию палки. В арсенале спортсменки - множество кубков и медалей. Сегодня опытный берейтор обучает верховой езде.Анна Зякина, многодетная мама:- Тренируются у меня сейчас дети в основном. Приезжают 3 раза в неделю заниматься верховой ездой. Мы занимаемся час, бывает дольше.- На Мане,да? На этой лошадке?- Да, на Мане, на пони. Все мы занимаемся.- А ваши дети тоже занимаются, да?- Дети,да, занимаются.На пони сажаем. На нее бывает тоже подсаживаем. Чтоб не боялись большую лошадь.Виктор продолжил семейную династию. Всегда мечтал о погонах. Сегодня он - лейтенант внутренней службы. Вместе с отцом создаёт изделия из шкуры овец, занимается резьбой по дереву. Для младшего сына - Святослава - сам смастерил колыбель.Виктор Зякин, многодетный отец:- Делал где-то, наверное, месяц ее. Но он так и не захотел в ней спать. Надеемся, пригодится. Не нам, так внукам точно. Дождемся.Зякины чтут традиции. Вместе собираются за большим столом и пьют чай, который собирают вручную.Анна Зякина, многодетная мама:- Собирать иван-чай. Вот мы ходим за чаем. Потом шиповник у нас свой. Мы тоже собираем с огорода своего же. Лист смородины очень даже вкусно с чаем. Мелисса. Это все в чай входит.Сейчас глава семьи строит русскую баню. И мечтает выучиться на мастера парения. Вся семья с гордостью носит народные костюмы.Виктор Зякин, многодетный отец:- Это наша история, это наши корни. Мы должны только с честью и достоинством это нести не только себе, но и своим детям. Показывать, что это надо любить, уважать.В этом году Анна и Виктор впервые приняли участие в региональном конкурсе "Семья года". И стали лауреатами в номинации "Сельская семья". О своем выборе - быть ближе к земле - не пожалели ни разу.Мария Артес, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".