Смотрите Вести в 14:30: как живут многодетные родители из Кольчугинского района, вошедшие в...

Смотрите "Вести" в 14:30: как живут многодетные родители из Кольчугинского района, вошедшие в тройку победителей конкурса "Семья года"?Засуха в Муромцеве- На дачных участках в Судогодском районе вода - в дефиците. В чем причина местной засухи?Лагерь под прикрытием- В нелегальный палаточный лагерь под Суздалем нагрянули сотрудники прокуратуры. Что грозит директору "летней школы спецназовцев"?Любовь и лошади- И один день с семьёй Зякиных. Как живут многодетные родители из Кольчугинского района, которые вошли в тройку победителей регионального конкурса "Семья года"?