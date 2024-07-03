Стали известны подробности приезда силовиков в незаконный детский лагерь в Суздальском...

Стали известны подробности приезда силовиков в незаконный детский лагерь в Суздальском районеНезаконный детский палаточный лагерь обнаружили и прикрыли сотрудники Суздальской прокуратуры и полиции. Летняя школа "юных спецназовцев" располагалась на берегу Глазовского водохранилища.О том, что некие предприниматели продают путевки в лагерь, который не числится в реестре организаций отдыха и оздоровления детей, прокуроры узнали еще в мае, мониторя социальные сети.Десятидневное пребывание ребенка на турбазе владельцы оценили в 42 тысячи рублей. В стоимость путевки, помимо проживания и питания, включили курс военно-тактической подготовки и БПЛА, посещение бани, бассейна, "лекции с успешными людьми, военный билет и берет спецназа". Вот, как первую смену в соцсетях анонсировал директор лагеря, житель подмосковного Реутова Роман Гаврилец.Роман Гаврилец, директор лагеря:- Мы можем встретиться у нас на районе, обсудить все интересующие Вас вопросы, можете взять с собой ребенка, проведу ему в тестовом режиме тренировку бесплатную и дам советы по питанию, по сбору в лагерь, как минимум, мы просто познакомимся, у вас будет полное понимание, куда вы отдаете своего ребенка.Первое предупреждение прокуроры сделали организаторам еще в конце мая, но, судя по постам в группе лагеря Вконтакте, продажи путевок не прекратились, и первого июля лагерь приступил к работе, а уже на следующий день туда приехали силовики. На момент проверки в палатках военно-спортивной базы проживали 26 несовершеннолетних детей. Их передали родителям. Решается вопрос о привлечении директора к ответственности.Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области по взаимодействию со СМИ:- На момент проверочных мероприятий, в месте отдыха детей отсутствовал медицинский работник. Медсестра пришла примерно через два часа после прокурорской проверки. Организаторами лагеря не представлены документы, подтверждающие наличие у сотрудников педагогического образования, а также отсутствия судимости, что недопустимо. В настоящее время оперативно принимаются меры по устранению нарушений. Если нарушения будут устранены, то лагерь продолжит свою работу.