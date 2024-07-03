Владимирцам рассказали, может ли мороженое помочь при ангине, головной боли и депрессии
Мороженое...
Владимирцам рассказали, может ли мороженое помочь при ангине, головной боли и депрессии
Мороженое — всемирно любимая сладость. Сложно представить человека, который отказался бы от прохладного вкусного шарика, особенно в летнюю жару. Но, помимо яркого вкуса, мороженое несет пользу. Об этом рассказали в проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание».
Мороженое при боли в горле
Во время простуды процесс глотания становится очень болезненным. Мороженое при проглатывании вызывает местное охлаждение миндалин, что становится причиной спазма (сужения) их кровеносных сосудов. В результате нарушается кровоснабжение воспаленных участков, и, как следствие, уменьшается отек и снижаются болевые ощущения. По сходному принципу действуют сосудосуживающие капли, применяемые при заложенности носа.
Важно: мороженое не должно быть единственным лекарством при ангине, но, облегчить боль и дискомфорт при глотании оно может.
Мороженое после удаления миндалин
А вот распространенная ранее рекомендация есть мороженое сразу после тонзиллэктомии (операции по удалению миндалин) не нашла подтверждения. Да, холод от мороженого уменьшит послеоперационную боль, но входящие в его состав сахар и белки молока провоцируют выработку мокроты, которая становится причиной кашля. А кашель в послеоперационный период крайне нежелателен, так как может вызвать кровотечение.
Мороженое и головная боль
В 1988 году медицинское сообщество официально признало существование феномена под названием «холодовая головная боль», причиной которой выступают сфенопалативная ганглионевралгия. Иными словами - реакция на холодовое раздражение верхнего неба, а именно, небного ганглия (нервного узла).
Однако, на людей, которые не страдают этим недугом - мороженое оказывает прямо противоположное действие – снижает интенсивность головной боли. Этот эффект тоже объясняется реакцией небного ганглия на переохлаждение. Если причина головной боли – спазм сосудов головного мозга, то резкий прилив теплой крови вызывает их рефлекторное расширение, и боль проходит.
Мороженое при химиотерапии
Мороженое онкобольным назначают для борьбы с потерей аппетита, диарей, снижением массы тела. Низкая температура мороженого позволяет ввести в его состав белки (лактоферрин), чувствительные к перепадам температур. К тому же, на фоне отвращения к пище, которое нередко отмечается во время химиотерапии, именно холодная и сладкая пища переносится лучше всего и позволяет в некоторой степени компенсировать энерготраты больного.
Мороженое и депрессия
Шоколадное мороженое заслуженно считается одним из самых мощных пищевых антидепрессантов. Когда мы едим такую сладость, наблюдается активизация тех же зон мозга, что и при встрече с любимыми или прослушивании приятной музыки. Во многом такой эффект объясняется не столько свойствами и составом мороженого, сколько теми положительными ассоциациями, которые оно вызывает, а это чаще всего воспоминания детства, ощущение радости и беззаботности.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений