Владимирцам рассказали, может ли мороженое помочь при ангине, головной боли и депрессии Мороженое...

Владимирцам рассказали, может ли мороженое помочь при ангине, головной боли и депрессииМороженое — всемирно любимая сладость. Сложно представить человека, который отказался бы от прохладного вкусного шарика, особенно в летнюю жару. Но, помимо яркого вкуса, мороженое несет пользу. Об этом рассказали в проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание».Мороженое при боли в горлеВо время простуды процесс глотания становится очень болезненным. Мороженое при проглатывании вызывает местное охлаждение миндалин, что становится причиной спазма (сужения) их кровеносных сосудов. В результате нарушается кровоснабжение воспаленных участков, и, как следствие, уменьшается отек и снижаются болевые ощущения. По сходному принципу действуют сосудосуживающие капли, применяемые при заложенности носа.Важно: мороженое не должно быть единственным лекарством при ангине, но, облегчить боль и дискомфорт при глотании оно может.Мороженое после удаления миндалинА вот распространенная ранее рекомендация есть мороженое сразу после тонзиллэктомии (операции по удалению миндалин) не нашла подтверждения. Да, холод от мороженого уменьшит послеоперационную боль, но входящие в его состав сахар и белки молока провоцируют выработку мокроты, которая становится причиной кашля. А кашель в послеоперационный период крайне нежелателен, так как может вызвать кровотечение.Мороженое и головная больВ 1988 году медицинское сообщество официально признало существование феномена под названием «холодовая головная боль», причиной которой выступают сфенопалативная ганглионевралгия. Иными словами - реакция на холодовое раздражение верхнего неба, а именно, небного ганглия (нервного узла).Однако, на людей, которые не страдают этим недугом - мороженое оказывает прямо противоположное действие – снижает интенсивность головной боли. Этот эффект тоже объясняется реакцией небного ганглия на переохлаждение. Если причина головной боли – спазм сосудов головного мозга, то резкий прилив теплой крови вызывает их рефлекторное расширение, и боль проходит.Мороженое при химиотерапииМороженое онкобольным назначают для борьбы с потерей аппетита, диарей, снижением массы тела. Низкая температура мороженого позволяет ввести в его состав белки (лактоферрин), чувствительные к перепадам температур. К тому же, на фоне отвращения к пище, которое нередко отмечается во время химиотерапии, именно холодная и сладкая пища переносится лучше всего и позволяет в некоторой степени компенсировать энерготраты больного.Мороженое и депрессияШоколадное мороженое заслуженно считается одним из самых мощных пищевых антидепрессантов. Когда мы едим такую сладость, наблюдается активизация тех же зон мозга, что и при встрече с любимыми или прослушивании приятной музыки. Во многом такой эффект объясняется не столько свойствами и составом мороженого, сколько теми положительными ассоциациями, которые оно вызывает, а это чаще всего воспоминания детства, ощущение радости и беззаботности.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений