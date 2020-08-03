По их словам, акции они проводят с соблюдением законодательства РФ.

Во Владимире дольщики проблемного дома в Коммунаре начали проводить одиночные пикеты у стен областной администрации. По их словам, акции они проводят с соблюдением законодательства РФ.Напомним, что многострадальный дом в микрорайоне Владимира больше года не могут ввести в эксплуатацию из-за двух лишних этажей. Вопрос затрагивает охранную зону всемирно известных Успенского и Дмитриевского соборов, которые расположены как раз на противоположном берегу Клязьмы. В итоге, дом внесен Минстроем в список проблемных объектов. А купившие в нем квартиры дольщики не могут вселиться — официально дом нельзя принимать в эксплуатацию.Пикетирующие требуют личной встречи с губернатором и утверждения план-графика, предполагающего ввод дома в эксплуатацию и получение квартир дольщиками до конца этого года.По словам дольщиков, первое коллективное обращение к администрации области было направлено год назад, инициативная группа записывалась на личный приём к губернатору осенью 2019-го, но он так и не состоялся. Согласно ответам департамента архитектуры и строительства план-график восстановления прав дольщиков должен был быть утвержден губернатором в марте, затем - в июне 2020 года, но не утвержден до сих пор.