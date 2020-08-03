А с какого числа начинать учебный год, вузы будут решать самостоятельно

В ходе онлайн-совещания с ректорами российских вузов министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал об обязательных требованиях к работе учебных заведений в условиях повышенной опасности заражения коронавирусом.В новом учебном году базовым правилом для студентов и преподавателей вузов станет обязательное ношение масок. Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты.Студенты и преподаватели, у которых подтверждено наличие антител к вирусу, могут посещать занятия без масок, однако в этом случае необходимо предоставить соответствующую справку. При чтении лекций преподаватели масками могут не пользоваться.В университетах появятся приборы для дезинфекции воздуха, а измерение температуры станет обязательным.Студенты из стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезде в Россию должны будут соблюдать 14-дневный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10-12 день после прибытия в страну. Только после этого они могут быть допущены к занятиям. Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к учебным занятиям в онлайн-формате. Иногородним студентам, прибывающим из красной зоны для того чтобы приступить к обучению, также придется сдать тест на коронавирус.В ходе совещания был также затронут вопрос о дате начала нового учебного года. Министр отметил, что вузы вправе самостоятельно решать, начнут ли они образовательный процесс в сентябре.«Вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на 2 месяца. Однако 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября», - сказал Валерий Фальков.