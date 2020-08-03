Он пересекал пешеходный переход, не слезая с транспортного средства

2 августа во Владимире на улице Добросельской водитель автобуса насмерть сбил 83-летнего велосипедиста. По информации УГИБДД по Владимирской области, мужчина решил пересечь пешеходный переход, не слезая с велосипеда.56-летний водитель автобуса №18C не ожидал, что кто-то так резко выскочит на переход и не успел затормозить. Переход, на котором произошло ДТП, считается одним из наиболее аварийных, так как на нём нет ни светофора, ни «лежачего полицейского».