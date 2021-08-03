Сигнал о возгорании поступил в 00-30 из поселка Красное Пламя Александровского района.

Сигнал о возгорании поступил в 00-30 из поселка Красное Пламя Александровского района.Сообщение о пожаре было поздним и на момент прибытия наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения пожара. Пожарные не дали огню распространиться на соседний жилой дом и ликвидировали пожар на площади 48 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших пострадавших нет. На пожар привлекалось 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара