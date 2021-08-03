В августе 2021 года Росстат проводит первую Сельскохозяйственную микроперепись, в ходе которой будут собираться сведения о сельскохозяйственных угодьях и их использовании, многолетних

В августе 2021 года Росстат проводит первую Сельскохозяйственную микроперепись, в ходе которой будут собираться сведения о сельскохозяйственных угодьях и их использовании, многолетних насаждениях и ягодных культурах, поголовье скота, наличии инфраструктуры (теплиц, парников, складов и др.). В работе переписчиков планируется задействовать 40 тысяч планшетных компьютеров с российской мобильной операционной системой (ОС) «Аврора», развитием которой занимается дочерняя