В очереди на прививку стоит 4714 жителей Владимира.

Во Владимире к 3 августа от коронавируса привились 62334 человека, из которых 45290 получили оба компонента вакцины. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Вакцинацию от COVID-19 можно пройти в восьми медучреждениях.Записаться на иммунизацию можно на госуслугах, а также через горбольницы и поликлиники:- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;- ГКБ № 5 — 77-34-90;- ГП № 4 — 77-32-01;- ГП № 2 — 77-31-53;- ГБ № 2 — 53-57-84;- ГБ № 7 — 45-61-36;- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13;- ООО МЦ «Палитра» - 77-77-78.Всего за время массовой вакцинации от ковида в областной центр поступило 70760 доз противовирусного препарата. В очереди на прививку стоит 4714 жителей Владимира.В областной столице по-прежнему открыты прививочные пункты в кафе «ZZZED», на «Рынке на Студёной» и в гипермаркете «Глобус».