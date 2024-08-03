На въезде во Владимир появилась новая топиарная фигура ...Символ нашего региона, огромная...

На въезде во Владимир появилась новая топиарная фигура...Символ нашего региона, огромная Владимирская вишня.Символ щедрости и гостеприимства, отмечают в мэрии. Фигура представляет собой две красные ягоды, внутри которых сердца. В этом сезоне сотрудники МКУ "Зеленый город" установили много новых топиарных композиций в областной столице.Недавно на Суздальском проспекте расположились две руки, сплетенные в одно сердце. Авторы говорят, что это напоминание горожанам и гостям Владимира, что даже самые разные части могут стать единым целым.Большинство владимирцев положительно оценили новое украшение города.