На въезде во Владимир появилась новая топиарная фигура
...Символ нашего региона, огромная...
На въезде во Владимир появилась новая топиарная фигура
...Символ нашего региона, огромная Владимирская вишня.
Символ щедрости и гостеприимства, отмечают в мэрии. Фигура представляет собой две красные ягоды, внутри которых сердца. В этом сезоне сотрудники МКУ "Зеленый город" установили много новых топиарных композиций в областной столице.
Недавно на Суздальском проспекте расположились две руки, сплетенные в одно сердце. Авторы говорят, что это напоминание горожанам и гостям Владимира, что даже самые разные части могут стать единым целым.
Большинство владимирцев положительно оценили новое украшение города.