В Александровском районе пройдёт XXI межрегиональный историко-патриотический фестиваль «Отчизны...

В Александровском районе пройдёт XXI межрегиональный историко-патриотический фестиваль «Отчизны верные сыны».3 августа (с 12:00 до 23:00) в селе Большое Каринское (Мемориал у озера) организаторы мероприятия ждут жителей и гостей Александровского района на яркий и запоминающийся Межрегиональный историко-патриотический фестиваль «Отчизны верные сыны».Важно: исполняется 415 лет победе над польско-литовскими интервентами.В программе историческая реконструкция и турнир на кубок князя Скопина-Шуйского, выступления творческих коллективов, ярмарка и мастер-классы, игры и хоровод дружбы.Организаторы также обещают огненное шоу, живую музыку и «ночь падающих звёзд».Афиша: https://vk.com/kkmsp33alex