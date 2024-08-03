В Коврове у нетрезвого водителя приговором суда конфискован личный автомобиль. Как рассказывают в...

В Коврове у нетрезвого водителя приговором суда конфискован личный автомобиль.Как рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры, в январе этого года мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль «Шевроле нива» пьяным.На улице Комсомольской (в Коврове) он столкнулся с «Тайотой», после чего с места происшествия скрылся.«… Однако данное ДТП было замечено сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Ковровский», которые несли дежурство на автомобиле и чуть позже осужденный был остановлен у дома № 29 по улице Волгодонской. Визуально определив у водителя признаки алкогольного опьянения, сотрудники полиции предложили ему пройти освидетельствование, результаты которого показали наличие этилового спирта в пробе выдыхаемого воздуха в концентрации, превышающей допустимое значение...» - рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры.Как итог: приговором суда виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 350 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.Кроме того, автомобиль, принадлежащий осужденному, был конфискован в доход государства.Не согласившись с приговором, мужчина подал апелляционную жалобу, которая Владимирским областным судом была оставлена без удовлетворения.Приговор вступил в законную силу.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений