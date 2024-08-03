Женщину подозревают в даче взятки сотруднику исправительного учреждения.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Владимирской области, 31 июля 2024 года подозреваемая находилась в регионе-33 на территории исправительного учреждения. По версии следствия, женщина передала главе больницы ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН взятку в размере полумиллиона рублей.Мотивом стало приписывание супругу женщины заболевания, которое освобождает от заключения. Врач отказался от взятки и сообщил о случившемся руководству. В настоящее время избирается мера пресечения, возбуждено уголовное дело.