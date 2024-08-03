Во Владимирской области вновь нашли свалку на землях сельхозназначения.

Межрегиональное Управление Россельхознадзора провело инспекцию земельного участка сельскохозяйственного назначения в 70 гектаров, расположенного в Каринском сельском поселении Александровского района. Владельца земли не уведомили заранее, из-за чего он не смог провести необходимые мероприятия по благоустройству.Проверяющие не нашли признаков ведения сельского хозяйства, таких как обработка земли, выращивание растений, уборка трав или выпас скота. Вместо этого участок оказался заросшим сорными растениями и кустарниками, а также была выявлена свалка строительных и бытовых отходов на площади около 450 квадратных метров.Владельцу участка было выдано предписание о необходимости устранения нарушений законодательства в сфере земельных ресурсов. Ведомство взяло на себя ответственность за контроль выполнения этого предписания.