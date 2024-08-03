Жители Владимирской области лишь за одну неделю «подарили» мошенникам более 28 миллионов рублей За...

Жители Владимирской области лишь за одну неделю «подарили» мошенникам более 28 миллионов рублейЗа прошедшую неделю сотрудники органов внутренних дел Владимирской области зарегистрировали 70 преступлений, совершённых в отношении местных жителей с использованием IT-технологий.Наибольшая сумма потерь зарегистрирована по схеме «заработок на инвестициях». Так, 29 июля в полицию обратились двое жителей Владимирской области, которые попались на уловки аферистов, обещавших мгновенный заработок.Под предлогом инвестирования мошенники выманили у 73-летнего жителя Владимира более 3 млн рублей. Почти все деньги, которые мужчина в течение продолжительного периода переводил аферистам, – личные накопления.Под предлогом дополнительного заработка на биржевой онлайн-платформе мошенники лишили и 43-летнюю жительницу Коврова 1,5 млн рублей. Всю сумму женщина взяла в кредит.Важно: по всем фактам мошенничества сотрудниками органов внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.Также в пресс-службе УМВД России по Владимирской области обращают внимание на ещё одну мошенническую схему.В мессенджере от человека из списка ваших контактов может поступить сообщение следующего содержания: «Привет, можешь за Аню проголосовать, пожалуйста? Это дочь моих знакомых. У них в художественной школе конкурс проходит, годовой грант престижного обучения на кону. Четыре голоса не хватает до победы».Ни в коем случае не проходите авторизацию и не голосуйте! Иначе злоумышленники получат доступ к вашему аккаунту в мессенджере и смогут использовать его в своих целях.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области