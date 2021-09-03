Свечи в руках и цветы. Сегодня по всей России вспоминают жертв трагедии в Беслане. Ровно 17 лет назад в Северной Осетии произошла трагедия. Террористы захватили в заложники детей и

Свечи в руках и цветы. Сегодня по всей России вспоминают жертв трагедии в Беслане. Ровно 17 лет назад в Северной Осетии произошла трагедия. Террористы захватили в заложники детей и преподавателей в школе №1 в Беслане. В результате беспрецедентного по своей жестокости теракта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. На следующий год после