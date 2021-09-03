03.09.2021

2021-09-03 21:35:04

Во Владимирской области пенсионеры начали получать денежные выплаты

В регионе начали перечислять сентябрьские денежные выплаты пенсионерам. Они получат по десять тысяч рублей. Президент Владимир Путин сделал это заявление на съезде партии "Единая Россия".



Антон Курбаков, управляющий отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Владимирской области:



- Данную выплату получат почти 447 тысяч граждан Владимирской области. Для получения выплаты делать ничего не нужно, данная выплата будет рассчитана автоматически на основании имеющихся данных.



Пенсионеры - обладатели банковских карт, таких в регионе 309 тысяч, уже получают переводы. Те, кто пользуется услугами Почты России, выплату получат вместе с пенсией. Если по какой-то причине они не смогут это сделать, деньги выдадут в октябре. Единовременную выплату также можно получить по доверенности.



Владимир Киселев, секретарь владимирского регионального отделения партии "Единая Россия":



- Я считаю, что это очень важная инициатива нашего президента, Владимира Владимировича Путина. У меня самого много знакомых, друзей пенсионного возраста, с которыми мы периодически общаемся, которые очень довольны вот этой инициативой президента.



Наталья Годовикова, пенсионер:



- Деньги получать всегда хорошо. 10 тысяч получить с нашей пенсией, я имею в виду мою - я о моей могу только говорить - мне это очень хорошо, 10 тысяч.



Все владимирские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Средства уже перечислены на счета и люди начали обращаться в Сбербанк. О том, как обстоят дела с выплатами, расскажет Константин Миронов.



Сотрудники Сбербанка всегда готовятся к высококачественному обслуживанию клиентов - накануне выплат. Банк провёл большую подготовительную работу. В том числе была скорректирована работа офисов.



Виталий Дорошенко, управляющий Владимирским отделением ПАО "Сбербанк":



- Мы видим, что нет дополнительного ажиотажа, и выплаты происходят в штатном режиме. Ведь пенсионеры могут получить выплату не только в день зачисления, но и в любой удобный для них день. А те, кто получают пенсию на карту - могут получить выплату в удобном месте, в банкоматах, которые у нас работают круглосуточно.



Татьяна высоко ценит работу отделений Сбербанка. Женщина без проблем выполняет все операции. В каждом офисе ее встречают вежливые и грамотные сотрудники, которые без труда смогут ответить на любой вопрос.



Татьяна Ефремова, пенсионер:



- Пользоваться удобно, деньги на карте у меня всегда есть и кроме того, претензий к ним не имею - это я вам сразу могу сказать. Если мне что-то надо, то сразу талончик взял, пять минут посидел и всё. То есть я довольна!



Начисления для пенсионеров - неприкосновенны, их можно получить в любое время. Если у человека есть задолженность, судебные приставы не смогут списать эти средства. Также неважно, работает пенсионер или нет - сумма останется неизменной.







Константин Миронов, Семён Карпов. «Вести-Владимир».



