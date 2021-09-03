Обвиняемый, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны продавца, похитил мебель и убежал.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В начале июля текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился представитель магазина, сообщивший о пропаже мебели из торговой точки.Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Камеры зафиксировали момент хищения: обвиняемый, забрав из зала выставленную на продажу банкетку, спешно покинул магазин.В дальнейшем в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, ранее уже попадавшего в поле зрения правоохранителей.Фигурант свою вину признал и пояснил, что, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны продавца, который на тот момент обслуживал клиента, похитил мебель и хранил её у себя дома, планируя впоследствии продать.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.