Для руководителей торговых предприятий и предпринимателей специалисты управления гражданской защиты и сотрудники МЧС провели инструктаж по действиям при воздушной атаке. В одном из

Для руководителей торговых предприятий и предпринимателей специалисты управления гражданской защиты и сотрудники МЧС провели инструктаж по действиям при воздушной атаке. В одном из крупных торговых центров Владимира укрытие сформировали на парковке цокольного этажа. В помещении есть стулья, запасы воды и аптечка. Теперь главная задача — научить предпринимателей и сотрудников торговых центров действовать по четкому алгоритму