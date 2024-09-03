С 26 августа по 1 сентября (35 неделя) количество заболевших ОРВИ повысилось на 8,1%. В больницы Владимирской области обратилось 5 543 человека, а больницы Владимира – 1 875. При этом на 34 неделе в

С 26 августа по 1 сентября (35 неделя) количество заболевших ОРВИ повысилось на 8,1%. В больницы Владимирской области обратилось 5 543 человека, а больницы Владимира – 1 875. При этом на 34 неделе в области было 5 126 заболевших, во Владимире – 1 652. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава. Кроме того, сейчас зарегистрирован рост