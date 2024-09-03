В День знаний лицей №25 города Коврова распахнул двери для первых учеников.

В День знаний лицей №25 города Коврова распахнул двери для первых учеников. Об этом 2 сентября рассказала правительства Владимирской области.Новое образовательное учреждение появилось благодаря реализации национального проекта «Образование». В новом учебном году в лицей пришли свыше 600 школьников. Всего же современное здание рассчитано на 1100 ребят.В лицее есть 55 учебных кабинетов и 16 кабинетов начальных классов. Здесь созданы две игровые комнаты и четыре спальные группы. Предусмотрены лаборантские и методкабинеты. Также образовательное учреждение располагает внушительной библиотекой, просторной столовой, актовым залом, бассейном и спортплощадками.Как отметил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, для Коврова открытие лицея стало большим прорывом и позволило сразу решить вопрос со второй сменой.«Уверен, в новых условиях и учителям будет проще работать, и учебные результаты будут достойные для города воинской славы», - приводит пресс-служба слова губернатора.