Власти надеются перевести учащихся в одну смену и решить кадровый вопрос.

Власти надеются перевести учащихся в одну смену и решить кадровый вопрос.Меньше, чем в прошломВ этом году календарь подарил школьникам и студентам дополнительный выходной, и 2 сентября, по подсчётам Минобразования Владимирской области, за парты сели почти 149,5 тыс. ребят, 14,5 тыс. из них – первоклашки. Хотя в прошлом сезоне учащихся было на 1,5 тыс. больше.По программам среднего профессионального образования будет обучаться более 30 тысяч человек. По состоянию на 28 августа в ссузы области зачислили 8,6 тыс., из них 6,6 тыс. – на бюджетной основе.Хотя все школы области, участвовавшие в приёмке, открыли свои двери для учеников, кое-где капремонт ещё не окончен. Но, как заверили в министерстве, образовательному процессу это не помешает.– Там, где работы не совсем завершены, будет изменена локация нахождения детей в школе, возможно, несколько поменяется расписание занятий. Все эти моменты учтёт руководство учреждения, – уточнили в Министерстве образования и молодёжной политики Владимирской области.Постепенно решается злополучный вопрос и со второй сменой. После открытия 2 сентября в регионе трёх новых школ – в Коврове (на 1100 мест), в Доброграде (825 мест) и в Линске (на 500 мест) – количество вечерников снизится до 12%, что на 3% ниже, чем в ЦФО.Долгожданные...С нетерпением ожидают окончания строительства школы в Вязниках (сейчас она готова на 95%) и в Покрове. Правда, в последнем случае ситуация куда сложнее.Сложности начали возникать ещё на этапе выбора организации, которая бы взялась строить школу. На протяжении нескольких месяцев не находилось желающих получить подряд на 1 млрд рублей. В итоге в 2022 году за дело взялась крупная строительная компания из Коврова. Под новое образовательное учреждение выделили земельный участок в районе Больничного проезда в Покрове. Школу должны были сдать к 1 сентября 2023-го. Однако из-за санкций процесс застопорился. В ноябре прошлого года власти Петушинского района заключили с фирмой дополнительное соглашение, по которому условия договора продлили до 31 июля 2024 года. И снова подрядчик не уложился в сроки. Но в правительстве уверены, что он всё-таки сможет закончить объект, поскольку раньше к фирме претензий не возникало.– Этот же подрядчик построил ФОК и школу в Коврове, он же реконструировал поликлинику в Мелехове. И все эти объекты работают. Иногда мы принимаем жёсткое решение о расторжении контракта, иногда даём шанс исправиться. В целом, хоть и с опозданием, подрядчик выполняет свои обязательства. Поэтому пока мы решили, что он должен достроить школу в Покрове. И есть шансы достроить её до конца 2024 года, – высказал своё мнение губернатор Александр Авдеев.Чем завлечь?И тут возникает резонный вопрос: школы возводят, но кто будет в них учить? Проблема нехватки учителей назрела не только в нашем регионе, но и во всей стране. По последним официальным данным, Владимирская область сейчас нуждается в 100 педагогах. Не хватает в основном учителей начальных классов, физики, русского языка и литературы.Для решения кадровых вопросов в этом году создали целую структуру – Центр кадрового обеспечения. Здесь работают с выпускниками, с педагогами, которые покинули профессию, но хотели бы в неё вернуться, а также привлекают учителей из других субъектов. Для этих целей центр организовал «Учительские туры», когда иногородним педагогам показывают те районы, те школы, которые нуждаются в кадрах. Уже откликнулись специалисты из Нижегородской, Московской, Тамбовской областей и из Зауралья.Кроме того, решили привлекать молодёжь уже на стадии её обучения. Теперь студенты и абитуриенты могут заключить трёхсторонний целевой контракт с вузом и Минобразования региона и после окончания высшего учебного учреждения гарантированно получить место в школе. Кроме того, отличники и хорошисты будут получать дополнительно к стипендии 15 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.Неплохие бонусы обещают и молодым учителям: это единовременные или ежемесячные выплаты, оплата проезда, помощь в предоставлении жилья и даже определение наставника для вчерашнего выпускника, которые помогут сделать первые шаги в профессии.Кроме того, с текущего года обещают улучшить условия ипотечного кредитования для педагогов: повысить возрастную планку – заём под жильё могут взять учителя в возрасте до 41 года, увеличить размер первоначального взноса за счёт бюджета до 1 млн рублей, а также увеличить проценты по нему.Повысят выплаты и отдельным категориям педзвена: в частности, по пять тысяч обещают добавить к уже имеющимся выплатам советникам и классным руководителям, трудящимся в населённых пунктах численностью менее 100 тыс. человек. Так образом, общая выплата за один класс составит 14 тысяч рублей.Мнение экспертаМинистр образования и молодёжной политики Владимирской области Светлана Болтунова:– Этот учебный год интересен тем, что у нас появится много локаций, которые созданы благодаря национальному проекту «Образование». Например, во Владимире и Гусь-Хрустальном откроют три новых «Кванториума» (в регионе их станет шесть), ещё один «IT-куб» откроется в Кольчугине. Кроме того, в первых числах сентября на базе Ковровского транспортного колледжа распахнёт свои двери Центр подготовки операторов беспилотных авиационных систем, который сотрудничает с 18 школами. Он создан в рамках нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», и на эти цели нам удалось получить около 300 млн рублей. И наконец, на базе ВИРО мы открываем в этом году Центр поддержки одарённых детей и молодёжи, где ребята будут заниматься не только наукой, но также спортом, искусством и социальными активностями.